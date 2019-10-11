Росія активізувала видачу паспортів терористам ЛДНР. Фото: apostrophe.ua

https://racurs.ua/ua/n127967-rosiya-aktyvizuvala-vydachu-pasportiv-terorystam-ldnr.html

Ракурс

Паспортизація бойовиків терористичних угруповань Донецька народна республіка (ДНР) і Луганська народна республіка (ЛНР) може завершитися до 1 листопада.

Loading...

Командування окупаційних військ намагається прискорити процес видачі російських документів. Про це сьогодні повідомляє прес-центр Міністерства оборони України із посиланням на дані розвідки.

Ця ініціатива військового командування РФ спровокувала введення практики заслуховування на засіданнях атестаційних комісій командирів терористичних підрозділів із найгіршими показниками паспортизації. Серед них — військові з'єднання та частини армійських корпусів № 1 (Донецьк) та № 2 (Луганськ). Учасники цих угруповань вже отримали стягнення включно до звільнення з військової служби.

За даними розвідки, що інформацію про обов’язкове отримання російських документів донбаським бойовикам доведено під персональний підпис.

Як відомо, Росія почала офіційну роздачу своїх паспортів на окупованому Донбасі в квітні поточного року за наказом Володимира Путіна.

Між тим нагадаємо, 7 жовтня міністр закордонних справ України Вадим Пристайко розповів, чому не відбулося розведення військ біля Золотого та Петровського в Луганській області. Процес відтермінували через регулярні обстріли бойовиків.

У свою чергу в Кремлі у зриві розведення військ звинуватили українську сторону.