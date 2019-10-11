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Космонавт Олексій Леонов. Фото: ТАСС

Помер Олексій Леонов — перший космонавт, який вийшов у відкритий космос (ФОТО, ВІДЕО)

11 жов 2019, 15:33
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Помер космонавт Олексій Леонов, який у березні 1965 року став першою людиною, яка вийшла у відкритий космос.

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Легендарний космонавт помер на 86-му році життя. Леонов в останні роки важко хворів. Про його смерть повідомило інформоване джерело, передає «Інтерфакс».

Олексій Леонов. Фото: LiveJournal, Комсомольська правда

Олексій Леонов. Фото: LiveJournal, Комсомольська правда

Як відомо, Леонов двічі отримував звання героя Радянського Союзу, був 11 радянським космонавтом і першою людиною, яка вийшла у відкритий космос. Історична подія відбулася у березні 1965 року. А в липні 1975 року він брав участь в спільному космічному польоті радянського корабля «Союз-19» і американського Apollo. Тоді вперше відбулося стикуванням двох кораблів, а космонавти та астронавти змогли перейти на сусідні кораблі.

Леонов у вільний час займався написанням картин.

Картини Леонова. Фото: Лентач

Картини Леонова. Фото: Лентач

Картини Леонова. Фото: Лентач

Картини Леонова. Фото: Лентач

Картини Леонова. Фото: Лентач

Картини Леонова. Фото: Лентач

Картини Леонова. Фото: Лентач

Нагадаємо, 26 вересня у віці 87 років помер 22-й президент Франції Жак Рене Ширак, який керував країною у 1995−2007 роках. Ширак був останнім президентом, якого французи обирали на два строки поспіль.


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