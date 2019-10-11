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Ракурс
В России с караваем и баяном открыли грунтовые дороги, фото — izhlife.ru

В резиновых сапогах по грязи: в России с караваем и баяном открыли грунтовые дороги (ФОТО)

11 окт 2019, 16:43
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В российской Удмуртии торжественно открыли две новые грунтовые дороги. Все бы ничего, но качество работ стало заметно по фотографиям чиновников во время торжеств. Они открывали объект с караваем, но стоя в резиновых сапогах по щиколотку в грязи.

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Заметить улучшения на местных дорогах в России сложно — на проезжей части все равно осталась грязь. Как рассказали в администрации Южнокаменского района Удмуртии, одну из дорог открывали в селе Жувам. Фотоотчет выложили в соцсети и на сайт местной администрации.

В России с караваем и баяном открыли грунтовые дороги, фото — izhlife.ru

Вот и второй объект, дорога по улице Центральная, которая отремонтирована по программе Инициативного бюджетирования, — сообщается в пресс-релизе.

В тот же день аналогичный объект отремонтировали в Шамардановском. Там все также прошло на высшем уровне — с перерезанием красной ленточки и под баян.

В России с караваем и баяном открыли грунтовые дороги, фото — izhlife.ru

Однако россияне не оценили качество отремонтированных грунтовых дорог в Удмуртии. «Как не стыдно за такой ремонт, если это вообще можно назвать ремонтом?», «Если это новая дорога после ремонта, то до ремонта, похоже, здесь ямы размером с трактор были», «Стыд какой! На открытие потратили больше, чем на дорогу. Там просто грейдером проехались», — написали местные жители.

В России с караваем и баяном открыли грунтовые дороги, фото — izhlife.ru

В России с караваем и баяном открыли грунтовые дороги, фото — izhlife.ru

Источник: Ракурс


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