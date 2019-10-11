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Ракурс
Алексей Гончарук, фото: «Википедия»

Рынок земли для иностранцев будет закрыт до 2024 года — Гончарук

11 окт 2019, 21:20
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Рынок земли для иностранцев в Украине будет закрыт до 1 января 2024 года.

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Это предлагает доработанная версия законопроекта о введении рынка земли, заявил на своей странице в социальной сети Фейсбук заявил премьер-министр Алексей Гончарук.

По словам Гончарука, у президента состоялось совещание с ключевыми аграрными ассоциациями и фермерами, во время которой были высказаны замечания и предложения по этому вопросу. В результате сегодня был представлен доработанный вариант этого законопроекта. Его создал парламентский комитет по аграрной политике на основе правительственного законопроекта.

Компании, конечным бенефициаром которых являются иностранцы, не смогут купить украинскую землю. Это не касается тех иностранных граждан, которые уже более трех лет работают на украинские земли и платят налоги в украинский бюджет, — отметил Гончарук.

Напомним, в Верховной Раде зарегистрирован альтернативный законопроект относительно рынка земли, автором которого является внефракционный депутат Сергей Лабазюк. Этот законопроект предлагает закрыть рынок земли для иностранцев до 1 января 2023 года.

Источник: Ракурс


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