Олексій Гончарук, фото: «Вікіпедія»

https://racurs.ua/ua/n127982-rynok-zemli-dlya-inozemciv-bude-zakrytyy-do-2024-roku-goncharuk.html

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Ринок землі для іноземців в Україні буде закритий до 1 січня 2024 року.

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Це передбачає доопрацьована версія законопроекту про запровадження ринку землі, заявив на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук заявив прем'єр-міністр Олексій Гончарук.

За словами Гончарука, у президента відбулася нарада з ключовими аграрними асоціаціями та фермерами, під час якої були висловлені зауваження та пропозиції з цього питання. В результаті сьогодні було представлено доопрацьований варіант цього законопроекту.

Його створив парламентський комітет з аграрної політики на основі урядового законопроекту.

Компанії, кінцевим бенефіціаром яких є іноземці, не зможуть купити українську землю. Це не стосується тих іноземних громадян, які вже більше трьох років працюють на українські землі та сплачують податки в український бюджет, — наголосив Гончарук.

Нагадаємо, у Верховній Раді зареєстрований альтернативний законопроект щодо ринку землі, автором котрого є позафракційний депутат Сергій Лабазюк. Цей законопроект пропонує закрити ринок землі для іноземців до 1 січня 2023 року.