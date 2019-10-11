Полючи магнітного поля Землі «переверталися» 500 млн років тому з «екстремальною швидкістю»

https://racurs.ua/ua/n127980-magnitni-polusy-zemli-mojut-perevertatysya-znachno-chastishe-nij-vvajalosya.html

Ракурс

Магнітні полюси можуть «перевертатися» набагато частіше, ніж вважали вчені.

Loading...

Про це свідчать результати дослідження, проведеного ученими з Французького національного центру наукових досліджень Інституту фізики земної кулі (Париж), повідомляє видання Space.com.

Гаряча рідина, яка крутиться навколо зовнішнього ядра Землі, створює гігантське магнітне поле, котре огортає нашу планету з самого моменту її виникнення, захищаючи її від шкідливого сонячного випромінювання.

Але це магнітне поле, як відомо, не є незмінним — кілька разів кожні мільйон років магнітний південь стає магнітною північчю і навпаки.

Однак близько 500 млн років тому — в Кембрійському періоді, коли спостерігався широко відомий еволюційний сплеск живих організмів, швидкість цього процесу карколомно зросла.

Аналіз орієнтації магнітних частинок у відкладах того часу, котрі містилися у зразках осадових порід, зібраних у північно-східному Сибіру, показує, що приблизно 500 млн років тому магнітне поле планети переверталося приблизно 26 разів кожні мільйон років — це найбільша частота, яка коли-небудь спостерігалася.

Це «екстремально», враховуючи, що донедавна п’ять переворотів на мільйон років вважалися дуже високими показником, — наголошують учені.

Домінуюча ідея протягом багатьох років полягала в тому, що частота перетворень магнітного поля буде змінюватися лише поступово протягом десятків мільйонів років, зазначають дослідники.

Тут ми бачимо раптову зміну частоти, що відбувається на мільйонному часовому проміжку, — наголошують учені.

Зрозуміло, що процес, який генерував магнітне поле у ​​зовнішніх шарах земного ядра 500 мільйонів років тому, сильно відрізнявся від того, що спостерігається сьогодні, наголошують дослідники. Але що саме підштовхнуло магнітне поле Землі так часто перевертатися, наразі не зрозуміло.

Останнє обертання магнітного поля сталося близько 780 тис. років тому, але, хоча є побоювання, що воно може незабаром повторитися — що може тимчасово послабити поле, спричиняючи збільшення шкідливої для нас сонячної радіації — це, швидше за все, трапиться не скоро з точки зору сучасних людей, наголошують учені.

Нагадаємо, нещодавно вчені встановили, що людський мозок здатний сприймати зміни магнітного поля.