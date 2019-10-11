Поля магнитного поля Земли «переворачивались» 500 млн лет назад с «экстремальной скоростью»

https://racurs.ua/n127980-magnitnye-polusa-zemli-mogut-perevorachivatsya-znachitelno-chasche-chem-schitalos.html

Ракурс

Магнитные полюса могут «переворачиваться» гораздо чаще, чем считали ученые.

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Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного учеными из Французского национального центра научных исследований Института физики земного шара (Париж), сообщает издание Space.com.

Горячая жидкость, которая крутится вокруг внешнего ядра Земли, создает гигантское магнитное поле, которое окутывает нашу планету с самого момента ее возникновения, защищая ее от вредного солнечного излучения. Но это магнитное поле, как известно, не является неизменным — несколько раз каждые миллион лет магнитный юг становится магнитным севером и наоборот.

Однако около 500 млн лет назад — в Кембрийском периоде, когда наблюдался широко известный эволюционный всплеск живых организмов, скорость этого процесса значительно возросла.

Анализ ориентации магнитных частиц в отложениях того времени, которые содержались в образцах осадочных пород, собранных в северо-восточной Сибири, показывает, что примерно 500 млн лет назад магнитное поле планеты переворачивалось около 26 раз каждые миллион лет — это наибольшая частота, которая когда-нибудь наблюдалась.

Это «экстремально», учитывая, что до недавнего времени пять переворачиваний на миллион лет считались очень высокими показателем, — подчеркивают ученые.

Доминирующая идея на протяжении многих лет заключалась в том, что частота изменений магнитного поля будет меняться только постепенно в течение десятков миллионов лет, отмечают исследователи.

Здесь мы видим внезапное изменение частоты, которое происходит на миллионной временном промежутке, — подчеркивают ученые.

Понятно, что процесс, который генерировал магнитное поле во внешних слоях земного ядра 500 млн лет назад, сильно отличался от того, что наблюдается сегодня, отмечают исследователи. Но что именно подтолкнуло магнитное поле Земли так часто переворачиваться, пока не ясно.

Последнее изменение магнитного поля произошло около 780 тыс. лет назад, но, хотя есть опасения, что оно может вскоре повториться — что может временно ослабить поле, вызывая увеличение вредной для нас солнечной радиации — это, скорее всего, случится не скоро с точки зрения современных людей, отмечают ученые.

Напомним, недавно ученые установили, что человеческий мозг способен воспринимать изменения магнитного поля.