Константин Жеваго, фото: 112.ua

https://racurs.ua/n127979-eks-deputatu-jevago-obyavili-esche-odno-podozrenie-smi.html

Ракурс

Народному депутату Верховной Рады VIII созыва объявлено подозрение во внесении недостоверных сведений в декларации (ст. 366−1 Уголовного кодекса) всего на сумму около 20 млн грн.

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Об этом сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

По информации СМИ, речь идет о народном депутате Константине Жеваго.

Отмечается, что экс-нардеп не задекларировал наличие финансовых обязательств на сумму более 10 млн грн в 2015—2016 годах и более 9 млн грн в 2017 году.

Расследование этих фактов Национальное антикоррупционное бюро осуществляет с 2017 года.

Жеваго был народным депутатом Верховной Рады с III по VIII созывы, в основном как самовыдвиженец. В Раде V и VI созывов он представлял «Блок Юлии Тимошенко».

На нынешних внеочередных выборах баллотировался в округе № 150 (Горишние Плавни), однако проиграл кандидату от «Слуги народа» Алексею Мовчану.

Напомним, несколько дней назад стало известно, что Жеваго объявили в розыск на территории Украины после того, как он не явился на вручение подозрения в связи расследованием о растрате средств банка «Финансы и Кредит».