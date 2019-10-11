Костянтин Жеваго, фото: 112.ua

https://racurs.ua/ua/n127979-eks-deputatu-jevago-ogolosyly-sche-odnu-pidozru-zmi.html

Ракурс

Народному депутату Верховної Ради VIII скликання оголошена підозра у внесенні недостовірних відомостей до декларацій (ст. 366−1 Кримінального кодексу) загалом на суму близько 20 млн грн.

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Про це повідомляє прес-служба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).

За інформацією ЗМІ, йдеться про народного депутата Костянтина Жеваго.

Зазначається, що екс-нардеп не задекларував наявність фінансових зобов’язань на суму понад 10 млн грн у 2015−2016 роках та понад 9 млн грн у 2017 році.

Розслідування цих фактів Національне антикорупційне бюро здійснює з 2017 року.

Жеваго був народним депутатом Верховної Ради з III по VIII скликання, здебільшого як самовисуванець. У Раді V та VI скликань він представляв «Блок Юлії Тимошенко».

На цьогорічних позачергових виборах балотувався на окрузі № 150 (Горішні Плавні), однак програв кандидатові від «Слуги народу» Олексію Мовчану.

Нагадаємо, кілька днів тому стало відомо, що Жеваго оголосили в розшук на території України після того, як він не з’явився на вручення підозри у зв’язку з провадженням щодо розтрати коштів банку «Фінанси та Кредит».