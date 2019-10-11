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В России заговорили о возобновлении смертной казни, фото: «Википедия»

«Заигрались в демократию и толерантность»: Госдума РФ проводит опрос о возобновлении смертной казни

11 окт 2019, 22:39
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Госдума РФ на своей официальной странице в социальной сети «Вконтакте» запустила опрос о возможности восстановления в России для убийц детей и педофилов высшей мере наказания — смертной казни.

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Сейчас проголосовали более 43 тыс. человек, более 79% из них поддерживают эту инициативу, сообщает издание «Эхо Москвы».

Скриншот: Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации

Инициативу об отмене моратория на смертную казнь выдвинули после резонансного случая в городе Саратове, где нашли тело девятилетней девочки, которая исчезла 9 октября по дороге в школу. Тело обнаружили в одном гаражей на территории города.

Подозреваемого в убийстве уже задержали.

Российские СМИ сообщают, что во время проведения следственного эксперимента автомобиль, где находился подозреваемый, окружила толпа местных жителей, которые хотели его линчевать. Оттеснить граждан от машины удалось лишь после прибытия дополнительных сил правоохранителей.

Этот инцидент вызвал бурную реакцию и в среде российских депутатов.

Пока в стране не наступит неотвратимость наказания, подобное будет возвращаться в наши города и села, — заявила в своем Инстаграме депутат из Коммунистической партии РФ Ольга Алимова. — Заигрались в демократию и толерантность. Вернуть смертную казнь в России!

Депутат из «Единой России» Евгений Примаков предложил также возобновить смертную казнь за терроризм и государственную измену.

Напомним, в прошлом году римско-католическая церковь изменила свое учение о смертной казни, признав ее недопустимой при любых обстоятельствах.


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