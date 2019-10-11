В Росії заговорили про відновлення смертної кари, фото: «Вікіпедія»

https://racurs.ua/ua/n127984-zagralysya-v-demokratiu-ta-tolerantnist-derjduma-rf-provodyt-opytuvannya-schodo-vidnovlennya.html

Ракурс

Держдума РФ на своїй офіційній сторінці в соціальній мережі «Вконтакте» запустила опитування щодо можливості відновлення в Росії для вбивць дітей та педофілів найвищої міри покарання — смертної кари.

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Наразі проголосували понад 43 тис. осіб, понад 79% з них підтримують цю ініціативу, повідомляє видання «Эхо Москвы».

Ініціативу щодо скасування мораторію на смертну кару висунули після резонансного випадку в місті Саратові, де знайшли тіло дев’ятирічної дівчинки, котра зникла 9 жовтня по дорозі до школи. Тіло виявили одному гаражів на території міста.

Підозрюваного у вбивстві вже затримали.

Російські ЗМІ повідомляють, що під час проведення слідчого експерименту автомобіль, де перебував підозрюваний, оточив натовп місцевих жителів, які хотіли його лінчувати. Відтіснити громадян від автівки вдалося лише після прибуття додаткових сил правоохоронців.

Цей інцидент викликав бурхливу реакцію і в середовищі російських депутатів.

Поки в країні не настане невідворотність покарання, подібне буде повертатися в наші міста і села, — заявила в своєму Інстаграмі депутат із Комуністичної партії РФ Ольга Алімова. — Загралися в демократію і толерантність. Повернути смертну кару в Росії!

Депутат із «Єдиної Росії» Євген Примаков запропонував також відновити смертну кару за тероризм та державну зраду.

Нагадаємо, торік римо-католицька церква змінила своє вчення щодо смертної кари, визнавши її неприпустимою за будь-яких обставин.