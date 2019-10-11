Десять людей загинули в результаті обстрілу прикордонних турецьких міст, фото: Anadolu

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В результаті мінометного обстрілу з території Сирії в районі Нусайбін турецькій провінції Мардін загинули вісім мирних жителів.

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Ще 35 людей отримали поранення, повідомляє агентство Anadolu.

Зазначається, що обстріл здійснили курдські збройні формування.

Район Нусайбін розташований на кордоні з Сирією і межує з сирійським містом Ель-Камишли, який контролюють переважно курдські «Загони народної самооборони» (YPG) і ассирійське ополчення «Суторо».

Раніше з території Сирії обстріляли прикордонне місто Суруч провінції Шанлиурфа. В результаті цього інциденту загинули двоє мирних жителів, ще двоє отримали поранення. Всього в місті зафіксували чотири міноментні снаряди з Сирії, один з яких потрапив у будинок у житловому районі.

Раніше через обстріли з Сирії в Туреччині загинули дев’ятеро людей.

Туреччина, яка має 911-кілометровий кордон з Сирією, 9 жовтня, після відступу американських сил з частини прикордонного регіону, почала свій наступ в цьому регіоні — операцію «Джерело миру».

Вона спрямована проти «Демократичних сил Сирії» (SDF), в яких переважають курдські загони. Анкара вважає більшість курдських підрозділів терористичними.

В операції задіяні Збройні сили Туреччини і загони опозиційної Сирійської національної армії.

Сьогодні на півночі Туреччини загинули троє турецьких військовослужбовців.

Нагадаємо, вчора в Туреччині повідомляли про захоплення заздалегідь визначених цілей у зоні курдів у Сирії.