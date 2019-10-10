Туреччина заявила про просування своїх військ у зоні курдів у Сирії. Фото: Военное обозрение

https://racurs.ua/ua/n127898-turechchyna-zayavyla-pro-prosuvannya-svoyih-viysk-v-zoni-kurdiv-v-syriyi.html

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Військова операція турецьких військ у Сирії «Джерело світу», спрямована проти курдів, триває.

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Впродовж доби авіація й артилерія завдали ударів по 181 об'єкту. Заздалегідь визначені цілі захоплено. Про це з посиланням на Міноборони Туреччини повідомляє агентство Anadolu.

Військова операція спрямована проти «Демократичних сил Сирії», які Анкара вважає терористичною організацією. Більшість у цьому формуванні складають курди.

Турецькі військові планують створити на півночі Сирії зону безпеки, куди будуть переселені близько 2 млн сирійських біженців, які зараз перебувають на території Туреччини.

Курдське ополчення чинить опір. Між ним і турецькою армією трапилося декілька сутичок. ЗМІ повідомляють про жертви серед мирного населення.

Зазначимо, що саме курди були головними союзниками Вашингтона в Сирії у боротьбі проти «Ісламської держави».

Держсекретар США Майк Помпео заявив, що Вашингтон не давав Туреччини добро на початок військової операції на півночі Сирії.

Раніше президент Дональд Трамп назвав турецьку військову операцію проти курдів поганим задумом. При цьому США вивели свої війська з цього району.

Операцію «Джерело світу» засудили і в Євросоюзі. Велика Британія, Франція, Німеччина, Бельгія та Польща в зв’язку з подіями на півночі Сирії ініціювали позачергове засідання Ради безпеки ООН

У свою чергу в Росії заявили, що не втручатимуться в конфлікт.

Нагадаємо, що США почали процес виведення свого військового контингенту з Сирії.