Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
З початку року кількість українців скоротилася на 1,5 млн осіб - міністр. Фото: ITC

З початку року кількість українців скоротилася на 1,5 млн осіб — міністр (ІНФОГРАФІКА)

10 жов 2019, 14:03
999

Дмитро Дубілет, міністр Кабінету міністрів України, розповів про те, наскільки скоротилося населення України з початку поточного року. За його словами, кількість українців за цей час скоротилося на 1,5 млн осіб.

Loading...

Як написав Дубілет у своєму блозі в Telegram, українці масової повертаються додому наприкінці квітня і на початку травня. Після цього негативний тренд зменшився, але все одно присутній.

Також міністр показав графік повернення українців на батьківщину. За його словами, він хотів би побудувати аналогічний графік і за минулий рік, щоб зрозуміти, чи є ці зміни чимось глобальним.

З початку року кількість українців скоротилася на 1,5 млн осіб

При цьому міністр визнав, що в країні відсутні демографічні дані.

Виявилося, що їх в потрібному вигляді немає. Працюємо зараз разом з Держприкордонслужбою України над статистикою по перетину кордону і з Мін’юстом — по народжуваності/смерті, — додав він.

Нагадаємо, що на початку року Міжнародний валютний фонд оцінив число трудових мігрантів з України в 2−3 млн осіб.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новини

Головні новини

Нобелівську премію з літератури вручили письменниці українського походження

Сьогодні були оголошені лауреати Нобелівської премії за 2018 і за 2019 рік. За минулий рік премію отримала польська письменниця Ольга Токарчук, а в цьому році лауреатом став австрійський письменник Петер Хандке

Новини України
14:44

Україна відведе війська на Донбасі там, де може забезпечити ситуацію з безпекою — Зеленський

Український лідер Володимир Зеленський особисто зустрівся з ветеранами АТО і представниками «Національного корпусу», яким пояснив, чому не може озвучувати абсолютно всі плани по розведенню військ і військові кроки України

Новини України
13:22
Новини партнерів
Загрузка...