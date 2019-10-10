Новини України

З початку року кількість українців скоротилася на 1,5 млн осіб - міністр. Фото: ITC

https://racurs.ua/ua/n127903-z-pochatku-roku-kilkist-ukrayinciv-skorotylasya-na-1-5-mln-osib-ministr-infografika.html

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Дмитро Дубілет, міністр Кабінету міністрів України, розповів про те, наскільки скоротилося населення України з початку поточного року. За його словами, кількість українців за цей час скоротилося на 1,5 млн осіб.

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Як написав Дубілет у своєму блозі в Telegram, українці масової повертаються додому наприкінці квітня і на початку травня. Після цього негативний тренд зменшився, але все одно присутній.

Також міністр показав графік повернення українців на батьківщину. За його словами, він хотів би побудувати аналогічний графік і за минулий рік, щоб зрозуміти, чи є ці зміни чимось глобальним.

При цьому міністр визнав, що в країні відсутні демографічні дані.

Виявилося, що їх в потрібному вигляді немає. Працюємо зараз разом з Держприкордонслужбою України над статистикою по перетину кордону і з Мін’юстом — по народжуваності/смерті, — додав він.

Нагадаємо, що на початку року Міжнародний валютний фонд оцінив число трудових мігрантів з України в 2−3 млн осіб.