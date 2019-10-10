Новости Украины

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С начала года количество украинцев сократилось на 1,5 млн человек - министр. Фото: ITC

С начала года количество украинцев сократилось на 1,5 млн человек — министр (ИНФОГРАФИКА)

10 окт 2019, 14:03
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Дмитрий Дубилет, министр Кабинета министров Украины, рассказал о том, насколько сократилось население Украины с начала текущего года. По его словам, число украинцев за это время сократилось на 1,5 млн человек.

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Как написал Дубилет в своем блоге в Telegram, украинцы массовой возвращаются домой в конце апреля и в начале мая. После этого негативный тренд уменьшился, но все равно присутствует.

Также министр показал график возвращения украинцев на родину. По его словам, он хотел бы построить аналогичный график и за прошлый год, чтобы понять, являются эти изменения чем-то глобальным.

С начала года количество украинцев сократилось на 1,5 млн человек

При этом министр признал, что в стране отсутствуют демографические данные.

Оказалось, что их в нужном виде нет. Работаем сейчас вместе с Госпогранслужбой Украины над статистикой по пересечению границы и с Минюстом — по рождаемости/смерти, — добавил он.

Напомним, что в начале года Международный валютный фонд оценил число трудовых мигрантов из Украины в 2−3 млн человек.

Источник: Ракурс


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