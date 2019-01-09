МВФ подсчитал, сколько украинцев работают за рубежом / Фото: fraza.ua

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Racurs.ua

Международный валютный фонд оценил число трудовых мигрантов из Украины в 2−3 млн человек. По данным аналитического обзора МВФ, подготовленного к утверждению новой программы сотрудничества Stand-By, экономика Украины сталкивается с серьезными проблемами.

Рост экономики недостаточен для восстановления уровня доходов, утраченного во время кризиса. По данным МВФ, бизнес-климат Украины все еще прибывает в неудовлетворительном состоянии, что препятствует инвестициям. Также в Фонде напомнили о нерешенной проблеме безнадежных банковских кредитов, пишет «РБК-Украина».

«Важно, что в результате разочарования внутренним экономическим положением значительно выросла трудовая миграция: за границей работают не около 2−3 млн украинцев», — говорится в отчете.

Ранее в Министерстве соцполитики подсчитали, что за рубежом работают 7−9 млн граждан Украины, 3,2 млн из них — на постоянной основе.

Напомним, Всемирный банк ухудшил прогноз роста экономики Украины. ВБ ожидает, что в 2020 году рост ВВП Украины составит 3,4%, в 2021-м — 3,8%. Рост ВВП в 2018 году банк оценивает в 3,5%.