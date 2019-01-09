МВФ підрахував, скільки українців працюють за кордоном / Фото: fraza.ua

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Racurs.ua

Міжнародний валютний фонд оцінив кількість трудових мігрантів з України у 2−3 млн осіб. За даними аналітичного огляду МВФ, підготовленого до утвердження нової програми співпраці Stand-By, економіка України зіштовхується з серйозними проблемами.

Зростання економіки недостатнє для відновлення рівня доходів, втраченого за час кризи. За інформацією МВФ, бізнес-клімат України все ще прибуває в незадовільному стані, що перешкоджає інвестиціям. Також у Фонді нагадали про невирішену проблему безнадійних банківських кредитів, пише «РБК-Україна».

«Важливо, що внаслідок розчарування внутрішнім економічним становищем значно зросла трудова міграція: за кордоном працюють не близько 2−3 млн українців», — йдеться у звіті.

Раніше в Міністерстві соцполітики підрахували, що за кордоном працюють 7−9 млн громадян України, 3,2 млн з них — на постійній основі.

Нагадаємо, Світовий банк погіршив прогноз зростання економіки України. СБ очікує, що у 2020 році зростання ВВП України складе 3,4%, а в 2021-му — 3,8%. Зростання ВВП торік склало 3,5%.