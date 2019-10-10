Турция заявила о продвижении своих войск в зоне курдов в Сирии. Фото: Военное обозрение

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Военная операция турецких войск в Сирии «Источник мира», направленная против курдов, продолжается.

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В течение суток авиация и артиллерия нанесли удары по 181 объекту. Заранее определенные цели захвачены. Об этом со ссылкой на Минобороны Турции сообщает агентство Anadolu.

Военная операция направлена против «Демократических сил Сирии», которые Анкара считает террористической организацией. Большинство в этом формировании составляют курды.

Турецкие военные планируют создать на севере Сирии зону безопасности, куда будут переселены около 2 млн сирийских беженцев, которые сейчас находятся на территории Турции.

Курдское ополчение оказывает сопротивление. Между ним и турецкой армией произошло несколько столкновений. СМИ сообщают о жертвах среди мирного населения.

Отметим, что именно курды были главными союзниками Вашингтона в Сирии в борьбе против «Исламского государства».

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон не давал Турции добро на начало военной операции на севере Сирии.

Ранее президент Дональд Трамп назвал турецкую военную операцию против курдов плохой затеей. При этом США вывели свои войска из этого района.

Операцию «Источник мира» осудили и в Евросоюзе. Великобритания, Франция, Германия, Бельгия и Польша в связи с событиями на севере Сирии инициировали внеочередное заседание Совета безопасности ООН

В свою очередь в России заявили, что не будут вмешиваться в конфликт.

Напомним, что США начали процесс вывода своего военного контингента из Сирии.