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Десять человек погибли в результате обстрелов приграничных турецких городов, фото: Anadolu

В Турции десять человек погибли в результате обстрелов с территории Сирии

11 окт 2019, 21:57
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В результате минометного обстрела с территории Сирии в районе Нусайбин турецкой провинции Мардин погибли восемь мирных жителей.

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Еще 35 человек получили ранения, сообщает агентство Anadolu.

Отмечается, что обстрел совершили курдские вооруженные формирования.

Район Нусайбин расположен на границе с Сирией и граничит с сирийским городом Эль-Камышлы, который контролируют преимущественно курдские «Отряды народной самообороны» (YPG) и ассирийское ополчение «Суторо».

Ранее с территории Сирии обстреляли приграничный город Суруч провинции Шанлыурфа. В результате этого инцидента погибли два мирных жителя, еще двое получили ранения. Всего в городе зафиксировали четыре миноментных снаряда из Сирии, один из которых попал в дом в жилом районе.

Ранее из-за обстрелов из Сирии в Турции погибли девять человек.

Турция, которая имеет 911-километровую границу с Сирией, 9 октября, после отступления американских сил из части приграничного региона, начала свое наступление в этом регионе — операцию «Источник мира».

Она направлена против «Демократических сил Сирии» (SDF), в которых преобладают курдские отряды. Анкара считает большинство курдских подразделений террористическими.

В операции задействованы Вооруженные силы Турции и отряды оппозиционной Сирийской национальной армии.

Сегодня на севере Турции погибли трое турецких военнослужащих.

Напомним, вчера в Турции сообщали о захвате определенных целей в зоне курдов в Сирии.


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