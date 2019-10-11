Головні новини 11 жовтня: конфлікт у МОЗ, Шевчука поновили на посаді голови КСУ

Станіслава Шевчука ОАСК поновив на посаді голови КСУ, фото: «Укрінформ»

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У МОЗ заявили, що невідомі особи окупували будівлю відомства в Києві. Вони вимагали в співробітників особові справи, їхні документи та міністерські накази.

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Окружний адміністративний суд Києва (ОАСК) задовольнив позов Станіслава Шевчука, який просив поновити його на посаді голови Конституційного суду України. Шевчук заявляє, що це рішення має бути негайно виконане.

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