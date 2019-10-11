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В Минздраве заявили, что неизвестные угрожают сотрудникам и требуют личные дела. Фото: zhardem.kz

В Минздраве заявили, что неизвестные угрожают сотрудникам и требуют личные дела (ФОТО)

11 окт 2019, 17:17
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Министерство здравоохранения в Киеве оккупировали неизвестны. Они требуют у сотрудников ведомства личные дела, их документы и министерские приказы.

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Людей, которые ворвались в здание ведомства, чиновники не знают. Обсуждать свои требования и предложения они отказываются. Об этом в Facebook сообщила Ирина Литовченко, которая занимает должность гендиректора Директората стратегического планирования и евроинтеграции в Минздраве.

Чиновница опубликовала в социальной сети фото мужчины, который, по ее словам, звонил директору Департамента управления персоналом и обещал, что «ей будет хуже».

В Минздраве заявили, что неизвестные угрожают сотрудникам и требуют личные дела. Фото: Ирина Литовченко / Facebook

Сотрудники охраны рассказали, что это человек Инны Солодкой, которую вчера хотели назначить исполняющей обязанности государственного секретаря. По ее просьбе на входе в министерство имя этого человека не записывают, — написала Литовченко.

В комментариях к посту она добавила, что на место происшествия вызвали сотрудников правоохранительных органов.

Напомним, в конце августа полиция задержала бывшую главу Минздрава Раису Богатыреву. Чиновницу времен президентства Виктора Януковича арестовали на 60 суток, но нардеп Вадим Новинский внес за нее залог в 6 млн грн.

Источник: Ракурс


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