Реформы в Украине. Фото: Medium

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«Не дадим новеньким развалить Минздрав» — под таким лозунгом на днях собирали митинг под Минздравом по поводу реформ в Украине для поддержки (цитируем креативных пиарщиков) «свободных и мужественных работников здравоохранения».

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Минздрав штормит. «Действия нового руководства Минздрава ставят под угрозу продолжение реформы здравоохранения в Украине», — написала генеральный директор директората медицинских услуг Оксана Сухорукова на своей странице в Facebook. Госслужащие Минздрава заявили о блокировании работы ведомства новым руководством и обратились с открытым письмом (его подписали около 40 человек) к премьер-министру Алексею Гончаруку, попросив его прекратить политическое давление со стороны команды нового министра и стать посредником в диалоге между ними.

По словам Оксаны Сухоруковой, работа министерства в результате реформ в Украине парализована уже больше трех недель, а в ведомстве срывают закупки лекарств и вакцин; блокируются закупки машин экстренной медицинской помощи, приостановлен процесс автономизации Института рака, Института сердца, клиники «Охматдет», Института детской кардиологии им. Емца.

Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая пребывала в это время на Генеральной ассамблее ООН. Поэтому на ситуацию отреагировала с некоторым опозданием, написав на своей странице в Facebook, что между одним из ее заместителей и частью коллектива ведомства есть внутренняя ссора. Тем не менее, эта ситуация «не влияет на то, чтобы скорая вовремя доехала до пациента, были лекарства, готовились законы».

А вот что касается скорых, упомянутых Сухоруковой в контексте реформ в Украине, то, по словам руководителя ведомства, в Минздрав поступила информация от СБУ, что документы по закупке автомобилей, которые дали министру на подпись, имеют признаки растраты средств на 100 млн грн. Глава Минздрава также подтвердила грядущий аудит в ведомстве, по результатам которого «лучшие, эффективные сотрудники останутся работать на государство и украинский народ». «Кто за картинками скрывает неэффективность и бездействие — на выход», — написала министр.

Не корысти ради, или Коллектор, менеджер по продаже пива и уборщик на страже реформ в Украине

А вы задумывались над тем, откуда берутся специалисты по реформам в Украине? Должен же кто-то знать, как провести те или иные трансформации. Ну не изобретать же каждый раз велосипед!

Одна из самых важных реформ в Украине — базовая с точки зрения обеспечения надлежащего проведения всех остальных изменений — реформа государственного управления. В вопросах реформирования помогает ЕС — как денежно, так и информативно. Европейский Союз подставил плечо: бери деньги и следуй инструкциям.

Как проходит реформа в Украине госуправления, кого берут на должности госслужащих и сколько им платят, можно узнать из отчета Счетной палаты «О результатах аудита эффективности использования средств государственного бюджета на мероприятия по реализации комплексной реформы государственного управления». Надо отметить, что последний отчет вышел в октябре 2018 года, однако, похоже, выводы и предложения аудиторов приняты к сведению не были.

Вначале о финансах. Из госбюджета на реформу в 2017 году выделено 300 млн грн, в 2018-м — 1630,7 млн грн (финансовой основой проведения всех запланированных реформ в Украине стали средства государственного бюджета по отдельной бюджетной программе «Поддержка реализации комплексной реформы государственного управления»).

19 декабря 2016 года между правительством Украины и Европейской комиссией было заключено Соглашение о финансировании, предусматривающее выделение ЕС 104 млн евро, из которых 90 млн евро — компонент бюджетной поддержки, 14 млн евро — компонент дополнительной поддержки (программа рассчитана на 2016–2020 годы). Для того чтобы получить очередной транш, Украина должна показать достижение ряда общих (обязательных) и специальных критериев, определенных Соглашением о финансировании. Во исполнение этого соглашения в 2017‒2018 годах ЕС принято решение о выплате 25,5 млн евро в качестве поддержки бюджета Украины.

А теперь о кадрах. Отреагировав на скандал с реформами в Украине, бывший замминистра здравоохранения Павел Ковтонюк так отозвался о госслужащих ведомства: «Служащие директоратов Минздрава не являются «чьими-то людьми». Каждый из них попал в министерство через сложный отбор. Конкурсы были проведены в рамках обновления министерств по образцу стран ЕС. Шесть жестких этапов отбора. Это делалось для того, чтобы отобрать компетентного человека, который может решать задачи, достойные настоящей госслужбы международного образца».

Не сомневаемся, что среди прошедших «жесткие этапы конкурса» в ходе реформ в Украине есть немало достойных и компетентных людей. Но есть и другие (цитируем отчет Счетной палаты):

«В Минздраве на должность руководителя экспертной группы по вопросам внедрения системы «Электронное здоровье» директората медицинских услуг назначен специалист по менеджменту организаций и правоведения, который имел опыт работы в качестве частного предпринимателя в сфере логистики, менеджера коллекторской компании и в дальнейшем — командира подразделения патрульной полиции.

На должность государственного эксперта директората стратегического планирования и евроинтеграции Минздрава — магистр по землеустройству и кадастру (инженер-землеустроитель) с опытом работы оператора заправочных станций, кассира торгового зала, начальника АЗС, менеджера (управляющего) в розничной торговле непродовольственными товарами.

На должность руководителя экспертной группы по вопросам реформирования системы общественного здоровья директората общественного здоровья — специалист с опытом работы бренд-менеджера промоакций пива, бренд-менеджера торговых марок шоколада и кофе, старшего бренд-менеджера продуктов детского питания».

Надо отметить, что Минздрав не единственное ведомство, столь креативно подошедшее к выбору реформаторов для реформ в Украине. Так, «Минагрополитики на должность государственного эксперта директората стратегического планирования и евроинтеграции назначило магистра по специальностям «учитель географии и экономики» и «управление инновационной деятельностью», который имеет только практический опыт работы уборщика, воспитателя детского лагеря, члена бригады ресторана быстрого питания и торгового представителя».

Эти люди, в соответствии со Стратегией реформирования, несут ответственность за проведение основных реформ в Украине. За нелегкий труд — оплата соответствующая. Так, согласно отчету, на начало 2018 года предельная численность должностей специалистов по вопросам реформ составляла 848, а утвержденные на 2018 год бюджетные назначения на оплату их труда — 758,3 млн грн. Среднемесячные расходы на оплату труда одного специалиста по вопросам реформ должны были составить около 74,5 тыс. грн. Неплохая зарплата, не правда ли?

А вот работа выполнена так себе. «Ненадлежащее выполнение в 2017 году предусмотренных Стратегией и определенных планом по ее реализации мероприятий стало причиной получения Украиной средств бюджетной поддержки ЕС не в полном объеме. В частности, в 2018 году Представительством ЕС в Украине было принято решение о выделении лишь 15,5 млн евро из предусмотренных Соглашением о финансировании 20 млн евро в связи с невыполнением Украиной одного из контрольных показателей оценивания в части полной и реалистичной политики реорганизации государственного управления». В 2018 году ситуация коренным образом не улучшилась, поэтому проверяющие сомневались, что в 2019-м транш придет в полном объеме.

К тому же, как констатируют аудиторы реализации реформ в Украине, «установленная специалистам по вопросам реформ надбавка за выполнение особо важной работы втрое превышает максимальный должностной оклад на государственной службе, а новая схема оплаты труда этих специалистов влечет за собой значительные риски, снижая мотивацию других государственных служащих и искажая систему оплаты их труда».

Аудиторы также установили, что госслужащие, которые выигрывали конкурсы и становились специалистами по вопросам реформ, «не в полной мере соответствовали критериям, определенным Стратегией реформирования, — формирование команды высококвалифицированных и компетентных государственных специалистов по вопросам реформ, способных обеспечивать реализацию приоритетных реформ и поддерживать качественный процесс формирования и анализа политики в приоритетных отраслях».

Резюмируя, аудиторы отмечают, что «в Украине методика оценивания результативности использования средств государственного бюджета на мероприятия по реформированию до сих пор не разработана». А это свидетельствует об отсутствии заинтересованности в конечных результатах реформ в Украине.