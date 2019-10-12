Тайфун "Хагибис" ударил по Японии, в Токио объявили эвакуацию, фото — АР

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В японской префектуре Тиба один человек погиб и пятеро получили травмы в результате тайфуна «Хагибис». Власти объявили об эвакуации почти 8 млн человек.

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По информации телеканала NHK, в городе Итихара (префектура Тиба) в перевернутом мини-грузовике обнаружили мужчину без сознания. Позже установили, что он умер. Кроме того, в Итихаре пострадали двое взрослых и трое детей, дом которых разрушил штормовой ветер.

Более 750 тыс. домов остались без электроснабжения в соседней с Токио префектуре Тиба. В стране объявили масштабную эвакуацию населения. Речь идет о почти 10 млн человек. Указание об обязательной эвакуации при этом получили около 8 тыс. человек в центральной части Японии.

В Токио началась эвакуация пенсионеров и пожилых людей, а жителей большинства столичных районов призывают начать подготовку к возможной эвакуации. Эвакуационные центры организуются в актовых и спортивных залах школ и муниципальных зданиях.

Сегодня в столице закрылись большинство магазинов, ресторанов и аптек, включая круглосуточные, а также прекращает работу аэропорт «Ханеда». Эта мера коснется как внутренних, так и международных авиалиний. «Хагибис» пока движется к японской столицы. Ранее из-за приближения тайфуна перенесли и квалификацию этапа Гран-при «Формулы-1».

«Хагибис» местные метеорологи сравнивают с тайфуном «Ида», который унес в 1958 году жизни более 1,2 тыс. японцев. Специалисты прогнозируют выпадение рекордного количества осадков и угрозу возникновения оползней и разливов рек. Непогода также стала причиной полного прекращения железнодорожного сообщения в Токио.

«Хагибис» движется с юго-востока со скоростью 25 км/час. Порывы ветра в его центральной части доходят до 55 м/с. Ожидается, что к японской столице он подойдет около 15.00 по Киеву.