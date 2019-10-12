Новини шоу-бізнесу: як Дзідзьо у Харкові заспівав гімн України, фото — Фейсбук О.Гливінського

https://racurs.ua/ua/n127993-murashky-po-stadionu-yak-dzidzo-u-harkovi-zaspivav-gimn-ukrayiny-foto-video.html

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Поп-співак Михайло Хома (Дзідзьо) виконав гімн України перед початком матчу кваліфікаційного раунду Чемпіонату Європи-2020. Виступ на стадіоні «Металіст» став першим для нього подібним досвідом.

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І всі заспівали разом з Дзідзьом!!! Просто красень! Хлопці-футболісти після гри казали, що були вражені таким потужним виконанням! Молодець! Зарядив національну команду на перемогу і забезпечив фарт! — написав після гри у Фейсбук прес-аташе збірної Олександр Гливінський.

Відзначимо, що перед стартовим свистком та виконанням гімну вболівальники збірної влаштували флеш-моб, а біля фанатської трибуни увесь матч висів банер зі словами «Ми йдемо в бій переможним ходом» (цитата із гімну української армії).

Нагадаємо, що збірна Андрія Шевченка виграла матч у Литви з рахунком 2:0, а головний тренер на прес-конференції пообіцяв, що й до наступних матчів гравці віднесуться відповідально. Україна майже забезпечила вихід на Євро-2020.