Зарплати у Кабміні: уряд Гончарука отримав перші виплати, фото — Opinion

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Міністри уряду Олексія Гончарука у жовтні отримали першу заробітну плату. ЗМІ дізналися про розміри заробленого і з’ясувалося, що різниця між зарплатами вражає. Наприклад, міністр юстиції Денис Малюська отримав на руки майже втричі менше від міністра інфраструктури Владислава Криклія.

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Міністр Малюська отримав у жовтні за вересень зарплату у 16 тис. 682 грн. Йдеться про суму після сплати податків, повідомляє УНН з посиланням на відповідь прес-служби Управління інформаційної політики Міністерства юстиції.

Всього міністру нарахували 20 тис. 723 грн. Натомість зарплата міністра інфраструктури України Владислава Криклія у вересні становила 55 тис. 389,70 грн. А середні заробітки працівників апарату міністерства становили у минулому місяці понад 32,5 тис. грн.

Найбільше в Кабміні у вересні заробив його керівник Олексій Гончарук. Він за перший місяць прем'єрства отримав зарплату, яка в три рази більша окладу. Як повідомляють «Українські Новини», керівнику уряду нарахували 61 тис. 916 грн. Посадовий оклад Гончарука становить 20 тис. 958 грн, надбавка за інтенсивність праці — 20 тис. 958 грн, а премія — 20 тис. грн. Прем'єр сплатив до бюджету 12 тис. 073 грн податків.

Заробітна плата міністра закордонних справ України Вадима Пристайка за вересень становила трохи більше 27,5 тис. грн. Приблизно стільки ж отримала міністр освіти і науки України Ганна Новосад після утримання податків — 30,8 тис. грн.

А от у керівника Міноборони Андрія Загороднюка в платіжній відомості за вересень скромні 19,5 тис. грн. Середня зарплата у цьому міністерстві за вересень склала трохи більше ніж 18,6 тис. грн.