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Ракурс
Зарплаты в Кабмине: правительство Гончарука получило первые выплаты, фото — Opinion

Правительство Гончарука получило первую зарплату: разница окладов поражает

12 окт 2019, 10:53
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Министры правительства Алексея Гончарука в октябре получили первую зарплату. СМИ узнали о размерах заработанного и выяснилось, что разница между зарплатами впечатляет. Например, министр юстиции Денис Малюська получил на руки почти втрое меньше министра инфраструктуры Владислава Криклия.

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Министр Малюська получил в октябре за сентябрь зарплату в 16 тыс. 682 грн. Речь идет о сумме после уплаты налогов, сообщает УНН со ссылкой на ответ пресс-службы Управления информационной политики Министерства юстиции.

Всего министру насчитали 20 тыс. 723 грн. А вот зарплата министра инфраструктуры Украины Владислава Криклия в сентябре составила 55 тыс. 389,70 грн. Средние заработки работников аппарата этого министерства составляли в прошлом месяце более 32,5 тыс. грн.

Больше всего в Кабмине в сентябре заработал его руководитель Алексей Гончарук. Он за первый месяц премьерства получил зарплату, которая в три раза больше оклада. Как сообщают «Українські Новини», руководителю правительства насчитали 61 тыс. 916 грн. Должностной оклад Гончарука составляет 20 тыс. 958 грн, надбавка за интенсивность труда — 20 тыс. 958 грн, а премия — 20 тыс. грн. Премьер уплатил в бюджет 12 тыс. 73 грн налогов.

Заработная плата министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко за сентябрь составила чуть более 27,5 тыс. грн. Примерно столько же получила министр образования и науки Украины Анна Новосад после уплаты налогов — 30,8 тыс. Грн.

А вот у руководителя Минобороны Андрея Загороднюка в платежной ведомости за сентябрь скромные 19,5 тыс. грн. Средняя зарплата в этом министерстве за сентябрь составила чуть более 18,6 тыс. грн.


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