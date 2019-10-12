Бійня у Керчі: померла поранена 60-річна вчителька, яку розстріляв Росляков, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n127991-pomerla-poranena-60-richna-vchytelka-jertva-kerchenskoyi-biyni.html

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У Криму померла одна з педагогів, Ольга Грищенко, яка постраждала в минулому році під час бійні в Керченському коледжі. Жінка, яка 15 років навчала студентів економіці, отримала поранення в живіт.

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60-річний педагог довго лікувався, Грищенко перенесла не одну операцію. Таким чином кількість жертв трагедії зросла до 22 осіб. Про смерть жінки повідомив виконуючий обов’язки директора Керченського політехнічного коледжу Денис Колесник.

Тривале лікування жінці не допомогло. Їй було вже за 60 років. На жаль, не оговталась, — сказав керівник коледжу російським ЗМІ.

Нагадаємо, що 17 жовтня 2018 року 18-річний студент Керченського політехнічного коледжу Владислав Росляков підірвав бомбу і відкрив стрілянину в будівлі коледжу. Він убив 21 людину і наклав на себе руки. Ще кілька десятків людей постраждали. Рослякова в загальний список жертв не включають.

У квітні 2019 року голова Слідчого комітету РФ Олександр Бастрикін заявив, що Росляков влаштував бійню, оскільки однокурсники сміялися над тим, що він не може купити собі джинси дорогих брендів.

Окупаційна влада Криму порушила кримінальну справу за статтею «теракт», але потім її перекваліфікували на статтю про вбивство двох і більше осіб загальнонебезпечним способом.

Мати Владислава Рослякова змінила прізвище на дівоче і не повідомляє родичам про нове місце проживання.