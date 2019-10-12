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Бойня в Керчи: умерла раненная 60-летняя учительница, которую расстрелял Росляков, скриншот видео

Умерла раненная 60-летняя учительница-жертва Керченской бойни

12 окт 2019, 10:14
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В Крыму скончался один из педагогов, Ольга Грищенко, пострадавшая в прошлом году во время бойни в Керченском колледже. Женщина, которая 15 лет учила студентов экономике, получила ранения живота.

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60-летний педагог долго лечился, Грищенко перенесла не одну операцию. Таким образом число жертв трагедии возросло до 22 человек. О смерти женщины сообщил исполняющий обязанности директора Керченского политехнического колледжа Денис Колесник.

Длительное лечение женщине не помогло. Ей было уже 60 лет. К сожалению, не оправилась, — сказал руководитель колледжа российским СМИ.

Напомним, что 17 октября 2018 года 18-летний студент Керченского политехнического колледжа Владислав Росляков взорвал бомбу и открыл стрельбу в здании колледжа. Он убил 21 человека и покончил с собой. Еще несколько десятков людей пострадали. Рослякова в общий список жертв не включают.

В апреле 2019 года председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заявил, что Росляков устроил бойню, поскольку однокурсники смеялись над тем, что он не может купить себе джинсы дорогих брендов.

Оккупационные власти Крыма возбудили уголовное дело по статье «теракт», но потом ее переквалифицировали на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом.

Мать Владислава Рослякова сменила фамилию на девичью и не сообщает родственникам о новом месте жительства.

Источник: Ракурс


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