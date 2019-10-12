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Портнов против Рябошапки: экс-чиновник Януковича напал на генпрокурора, фото - Обозреватель

У Портнова «подгорело»: экс-чиновник Януковича напал на Рябошапку

12 окт 2019, 12:35
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Бывший заместитель Администрации президента Украины Андрей Портнов начал информационную атаку-давление на генерального прокурора Руслана Рябошапку.

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В течение суток Портнов в Фейсбук опубликовал пять критических постов относительно генпрокурора. В связи с вызовом в Генпрокуратуру на допрос экс-министра юстиции Елены Лукаш бывший юрист Януковича угрожает Рябошапке и призывает президента Владимира Зеленского уволить его.

Сначала Портнов выдал в Фейсбук тираду о том, что «государственные начальники» стесняются его фамилии и обещал им «симметричный процесс».

В следующем сообщении Портнов отвел генеральному прокурору Рябошапке «очень короткую карьеру». Он обвинил его в некомпетентности и в том, что он стал «порохоботом», за месяц «развалил прокуратуру», полностью слил дела предыдущего политического режима.

Мы вам по этому поводу достойно ответим, — написал Портнов.

Через несколько часов экс-заместитель президентской администрации Януковича напомнил Рябошапке из Вены, что он забыл закрыть «сфабрикованные Порошенко уголовные дела против Игоря Гужвы» (редактор пророссийского издания «Вести» — «Ракурс»).

Не получив реакции от генпрокурора, Портнов в следующем заявлении обратился к президенту Зеленскому и призвал его отправить Рябошапку в отставку из-за «профессиональной непригодности».

Напомним, что вчера в Окружном административном суде Киева обжаловали решение генпрокурора Рябошапки о проведении аттестации прокуроров в Украине.

Портнов вернулся в Киев в мае после победы Владимира Зеленского на выборах. СМИ приписывают ему влияние на криминальные производства, которые открылись в 2019 году против пятого президента Украины Петра Порошенко.

Источник: Ракурс


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999

У Портнова «подгорело»: экс-чиновник Януковича напал на Рябошапку

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