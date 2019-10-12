Хакеры украли клиентскую базу квартала «красных фонарей» в Нидерландах, фото — НТВ

https://racurs.ua/n127996-hakery-ukrali-klientskuu-bazu-kvartala-krasnyh-fonarey-v-niderlandah.html

Ракурс

Хакеры украли данные клиентов квартала «красных фонарей» в Нидерландах. Речь идет о данных аккаунтов более 250 тыс. пользователей сайта секс-услуг.

Loading...

Хакеры взломали сайт Hookers.nl. Оттуда вытащили адреса электронной почты, имена пользователей и их зашифрованные пароли, сообщает «BBC-Украина».

Скорее всего, злоумышленник воспользовался ошибкой в ​​программном обеспечении. В Нидерландах обеспокоены тем, что украденной информацией начнут шантажировать клиентов и она появится на черном интернет-рынке. Киберпреступники теперь могут и продавать данные, и потенциально шантажировать пользователей.

Опасности подвергаются не только клиенты, но и работники секс-бизнеса, которые с помощью сайта искали клиентов. Посетителям этого ресурса посоветовали срочно сменить пароли.

Редактор телекомпании NOS Джуст Шеллевис заверил, что после ознакомления с данными украденных файлов сделал вывод о легком поиске пользователей по адресам их электронной почты.

Вероятный хакер, на которого вышел журналист, признался, что не чувствует за собой вины. Похититель заявил, что несколько человек уже намерены приобрести похищенные данные.

В сентябре служба безопасности сайта знакомств обнаружила уязвимости в программном обеспечении, но исправить их не успела.