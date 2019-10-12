Тайфун «Хагибис» парализовал Японию, фото — Reuters

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Тайфун «Хагибис» 12 октября достиг главного японского острова Хонсю и направляется на Токио. По данным национального метеорологического управления страны, тайфун обрушится в столицу в ближайшие несколько часов.

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«Хагибис» принес с собой порывы шквального ветра скоростью до 60 м/с. Власти страны уже объявили в связи с ударом стихии максимальный уровень угрозы и призвали людей к скорейшей эвакуации, сообщает NHK.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ на заседании экстренного штаба по противодействию стихийного бедствия отдал распоряжение профильным министерствам и ведомствам сделать все необходимое для защиты человеческих жизней от тайфуна.

Удар стихии вызвал в Японии остановку железнодорожного и воздушного сообщения, включая международные авиаперелеты. Согласно последним данным, в результате тайфуна крайней мере два человека погибли и еще несколько десятков пострадали.

Без электроснабжения остаются около 700 тыс. домов в префектуре Тиба и по крайней мере 30 тыс. домов в Токио.

В субботу зафиксировали и первые оползни. Он произошел возле Токио. Спасатели извлекли из-под завала одного человека. Другой оползень сошел в префектуре Гумма и полностью накрыл два жилых дома. По предварительной информации, в домах находились как минимум три человека.

Удар стихии вызвал и остановку международных авиаперелетов. Кроме того, в Тихом океане недалеко префектуры Тиба произошло еще и землетрясение магнитудой 5,7. Сейсмологи зафиксировали очаг землетрясения на глубине 80 км. Толчки почувствовали в 13 префектурах, в том числе и в Токио.

Жители столицы тем временем скупают товары первой необходимости на фоне приближения тайфуна. Местных жителей призывают укрыться в специальных эвакуационных центрах, не дожидаясь распоряжения об обязательной эвакуации.

Японское метеорологическое управление предупреждает, что тайфун «Хагибис» вызовет в Токио порывы шквального ветра скоростью 65 м/с. Более 15 млн человек на данный момент готовятся к эвакуации.