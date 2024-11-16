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Ракурс
В Киев неожиданно прибыл глава МИД Японии — есть новые договоренности с Украиной

В Киев неожиданно прибыл глава МИД Японии — есть новые договоренности с Украиной

16 ноя 2024, 16:10
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До Києва сьогодні несподівано прибув глава МЗС Японії Такеші Івая.


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Під час візиту японський міністр зустрівся зі своїм українським колегою Андрієм Сибігою та президентом Володимиро Зеленським.

У МЗС повідомили, що Сибіга й Івая домовилися посилювати санкційний тиск на росію та працювати над подальшою лібералізацією візового режиму.

Президент України розповів, що це перший візит Івая в іншу країну одразу після призначення нового уряду Японії.

Це і символічно — щодо наших відносин, України та Японії, — і дуже практично: зараз ця війна у Європі вирішує багато чого для всього світу, — сказав Зеленський у зверненні до укрпаїнців 16 листопада.

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Зеленський та японський міністр обговорили і те, що тепер Північна Корея стала спільником росії та допомагає путіну.

Я поінформував про активність північнокорейських військових на Курщині, про всі загрози від співпраці Пхеньяна та Москви. росія вчить Північну Корею сучасній війні, і це може стати причиною значної ширшої дестабілізації. Маємо разом і з усіма іншими нашими партнерами цьому протидіяти, — сказа президент.

Він також інформував про новий пакет підтримки від Японії і підготовку до розмови з новим премʼєр-міністром Японії Сігеру Ісібой.

Источник: Ракурс


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