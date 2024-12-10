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Всемирный банк предоставит Украине 454 млн дол. США

Украина получит почти полмиллиарда долларов от Всемирного банка на здравоохранение — Шмыгаль

10 дек 2024, 09:13
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Україна отримає 454 млн дол. США від Світового банку для розвитку сфери охорони здоров’я.


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Про це сьогодні, 10 грудня, у своєму Telegram-каналі повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

«Це підтримає зусилля Уряду щодо пріоритетного фінансування за програмою медичних гарантій», — наголосив він.

За словами Шмигаля:

  • гроші будуть надані в межах проекту THRIVE, який спрямований на допомогу в реформуванні системи охорони здоров’я та посиленні її ефективності в умовах війни;
  • фінансування програми здійснюється за допомогою Уряду Японії, Світового банку, а також гранту від фонду URTF.

THRIVE є частиною масштабної міжнародної підтримки України, що охоплює також освіту, транспорт, енергетику, агросектор та інші галузі, що постраждали внаслідок російської агресії, — розповів Шмигаль.

Вдячний керівництву Світового банку, Уряду Японії та всім партнерам за важливу та своєчасну підтримку, — додав він.

Источник: Ракурс


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