В большинстве школ на ВОТ не работают столовые из-за нехватки поваров — ЦНСhttps://racurs.ua/n202017-v-bolshinstve-shkol-na-vot-ne-rabotaut-stolovye-iz-za-nehvatki-povarov-cns.htmlРакурс
Більшість шкіл на тимчасово окупованих територіях України замкнули свої їдальні — через брак персоналу, який би міг готувати для дітей.
Про це повідомляється на сайті Центру національного спротиву.
Це стосується міських закладів освіти. Щодо шкіл у сільській місцевості — то тут харчоблоки не працювали від часу приходу «руського міра», — вказано в повідомленні.
Зазначається, що окупанти намагаються вирішити цю проблему за рахунок студентів — їм додали години так званих практичних занять і «практику» молоді доводиться проходити у школах.
Варто додати, що, за повідомленнями прес-служби Луганської ОВА, російські загарбники вкотре перенесли виплату заборгованості вчителям та співробітниками низки інших бюджетних організацій, котрі протягом 2014−2015 років у так званій «лнр» фактично «працювали на благо „молодої республіки“ на безоплатній основі».
Зазначається, що про початок погашення боргів оголосили ще в серпні 2023 року та розробили відповідний нормативно-правовий акт.
Однак вже в грудні 2024-го визнали попередній анонс хибним. Мовляв, виплаті коштів заважають деякі юридичні обставини. Все життя чекали на росію, на кошти — лише 10 років. Почекають ще, — зазначають в ОВА.