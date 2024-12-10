Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
В школах на ВОТ закрывают столовые, фото: «Арт-Декоро»

В большинстве школ на ВОТ не работают столовые из-за нехватки поваров — ЦНС

10 дек 2024, 08:46
999

Більшість шкіл на тимчасово окупованих територіях України замкнули свої їдальні — через брак персоналу, який би міг готувати для дітей.


.

Про це повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

Це стосується міських закладів освіти. Щодо шкіл у сільській місцевості — то тут харчоблоки не працювали від часу приходу «руського міра», — вказано в повідомленні.

Зазначається, що окупанти намагаються вирішити цю проблему за рахунок студентів — їм додали години так званих практичних занять і «практику» молоді доводиться проходити у школах.

Варто додати, що, за повідомленнями прес-служби Луганської ОВА, російські загарбники вкотре перенесли виплату заборгованості вчителям та співробітниками низки інших бюджетних організацій, котрі протягом 2014−2015 років у так званій «лнр» фактично «працювали на благо „молодої республіки“ на безоплатній основі».

Зазначається, що про початок погашення боргів оголосили ще в серпні 2023 року та розробили відповідний нормативно-правовий акт.

Однак вже в грудні 2024-го визнали попередній анонс хибним. Мовляв, виплаті коштів заважають деякі юридичні обставини. Все життя чекали на росію, на кошти — лише 10 років. Почекають ще, — зазначають в ОВА.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров