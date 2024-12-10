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Российские захватчики за сутки потеряли 1350 человек, фото: «Диалог.UA»
Российская армия за сутки потеряла 1350 человек (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n202016-rossiyskaya-armiya-za-sutki-poteryala-1350-chelovek-infografika.htmlРакурс
Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили близько 755 тис. 940 осіб.
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За минулу добу цей показник зріс на 1 тис. 350 осіб. Про це сьогодні, 10 грудня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.
Також ворог вже втратив:
- 9 тис. 524 танки;
- 19 тис. 596 бойових броньованих машин;
- 21 тис. 64 одиниці артилерійських систем;
- 1 тис. 253 одиниці РСЗВ;
- 1 тис. 23 одиниці засобів ППО;
- 369 літаків;
- 329 гелікоптерів;
- 20 тис. 107 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
- 2 тис. 859 крилатих ракет;
- 28 кораблів/катерів;
- один підводний човен;
- 31 тис. 37 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
- 3 тис. 637 одиниць спеціальної техніки.
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