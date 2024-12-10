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Ракурс
Російські загарбники за добу втратили 1350 осіб,фото: «Диалог.UA»

Російська армія за добу втратила 1350 осіб (ІНФОГРАФІКА)

10 гру 2024, 08:20
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Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили близько 755 тис. 940 осіб.


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За минулу добу цей показник зріс на 1 тис. 350 осіб. Про це сьогодні, 10 грудня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив:

  • 9 тис. 524 танки;
  • 19 тис. 596 бойових броньованих машин;
  • 21 тис. 64 одиниці артилерійських систем;
  • 1 тис. 253 одиниці РСЗВ;
  • 1 тис. 23 одиниці засобів ППО;
  • 369 літаків;
  • 329 гелікоптерів;
  • 20 тис. 107 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
  • 2 тис. 859 крилатих ракет;
  • 28 кораблів/катерів;
  • один підводний човен;
  • 31 тис. 37 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
  • 3 тис. 637 одиниць спеціальної техніки.

Джерело: Ракурс


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