Російські загарбники за добу втратили 1350 осіб,фото: «Диалог.UA»

https://racurs.ua/ua/n202016-rosiyska-armiya-za-dobu-vtratyla-1350-osib-infografika.html

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Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили близько 755 тис. 940 осіб.

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За минулу добу цей показник зріс на 1 тис. 350 осіб. Про це сьогодні, 10 грудня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

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