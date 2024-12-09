Оператори БпЛА відбили бронетанковий штурм в Курській області. Фото: Генштаб

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Ракурс

Українські військові зупинили російський наступ біля села Дар’їно в Курській області.

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Наступ противника на важкій броньованій техніці розпочався вночі, під сильним снігопадом. Ворог перекинув понтонний міст через річку, щоб забезпечити прохід важкої гусеничної техніки ближче до позицій ЗСУ. Про це підрозділ РУБпАК «Pentagon» 225-ї окремої штурмової бригади 9 грудня повідомив у Telegram

Однак росія виявили на етапі підготовки до переправи й за справу взялися оператори FPV-дронів. Перший БпЛА влучив по головній машині і таким чином зупинив рух. Інший дрон вдарив по замикаючій машині, чим перекрив окупантам шлях для відступу. Загалом у ході бою загарбники зазнали великих втрат у техніці.

Скоординовані дії всіх підрозділів дозволили ефективно зупинити атаку. В результаті противник зазнав значних втрат у техніці, що завдало йому серйозного матеріального збитку, — зазначили військові.

Нагадаємо, нещодавно російські окупанти здійснили спробу атакувати українські позиції у Курській області. Двом ворожим бронемашинам протистояли морські піхотинці з 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського.