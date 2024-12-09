Мер Единбурга подав у відставку після звинувачення у домаганнях до українських біженок

https://racurs.ua/ua/n202015-mer-edynburga-podav-u-vidstavku-pislya-zvynuvachennya-u-domagannyah-do-ukrayinskyh-bijenok.html

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Мер Единбурга подав у відставку після звинувачення у домаганнях до українських біженок.

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Також Кеммі Дей заявив, що останні новини щодо його особистого життя «відволікають його від важливої роботи». Крім цього, він додав, що готовий співпрацювати з правоохоронцями під час розслідування, повідомило 9 грудня BBC.

Журналісти з’ясували, що шотландський мер надсилав повідомлення сексуального характеру українським біженкам. Зокрема, він знаходив українок у соцмережах та на сайтах знайомств.

Одна з жінок розповіла, що бачила мера Единбурга декілька разів на проукраїнських акціях. Інші поділилися, що під час спілкування «відчували тиск» через його непристойні натяки.

Інша розповіла, що хоч спілкування для неї було «неприємним», вона не могла відмовити, оскільки відчувала тиск через статус Дея та боялася його впливу.

На час розслідування Дея відсторони від роботи, натомість лідери опозиції закликали його піти у відставку на тлі цих звинувачень.