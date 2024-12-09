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Каллас зупинила Меркель: канцлерка хотіла запросити путіна на саміт ЄС незадовго до 24 лютого 2022 року
Каллас зупинила Меркель: канцлерка хотіла запросити путіна на саміт ЄС незадовго до 24 лютого 2022 рокуhttps://racurs.ua/ua/n202014-kallas-zupynyla-merkel-kanclerka-hotila-zaprosyty-putina-na-samit-ies-nezadovgo-do-24-lutogo-2022.htmlРакурс
Нова очільниця дипломатії ЄС Кая Каллас у 2021 році, перед початком повномасштабного вторгненням Росії в Україну, завадила тодішній канцлерці Німеччини Ангелі Меркель запросити диктатора рф владіміра путіна на саміт лідерів Європейського Союзу в Брюсселі.
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Тоді премʼєрка Естонії Каллас наголосила, що путіну не можна довіряти і його не можна ні умиротворювати, ні задобрювати, пише Politico.
1 грудня Каллас стала верховним представником ЄС із закордонних справ і політики безпеки, що зробило її головним дипломатом блоку. Каллас має репутацію однієї з найзапекліших представниць європейської політики, що виступають проти рф.
Якщо ви запитаєте Каллас, де знаходиться Африка, вона може сказати вам, що це на південь від росії", — цитує Politico іронію високопоставленого європейського дипломата.
Видання так описало події літа 2021 року:
У червні, лише через п’ять місяців після того, як вона знову стала прем'єр-міністром Естонії, Кая Каллас увійшла до штаб-квартири Європейської ради, щоб протистояти найпотужнішому лідеру Європи.
Оскільки заголовки ЗМІ попереджали про скупчення російських військ на кордоні України, тодішній канцлер Німеччини Ангела Меркель хотіла запросити президента рф на майбутній саміт лідерів Європейського Союзу в Брюсселі.
Цю ідею підтримав президент Франції Еммануель Макрон, і Меркель мала намір просувати її під час засідання Європейської ради в Брюсселі.
У Каллас були інші плани.
Це саміт про що? — так, за словами двох дипломатів, запитала вона перед усіма лідерами ЄС. путіну, підкреслила вона, не можна довіряти, і його не слід ні пристосовувати, ні заспокоювати.
Для чого це? — повторила Каллас, яка могла розраховувати на підтримку хіба кількох інших східноєвропейських країн.
Меркель, яка не змогла здійснити свій план без згоди своїх колег-лідерів, відступила.
Коли канцлер Німеччини вийшла з кімнати, Макрон не вірив, що новий лідер невеликої країни ЄС наважився принизити Меркель, на той час головного гравця блоку.
За словами одного дипломата, президент Франції звернувся до Каллас і, натякаючи, що вона може зіткнутися з негативною реакцією, запитав:
Ви все ще будете прем'єр-міністром завтра?.