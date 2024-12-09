Каллас остановила Меркель: канцлер хотела пригласить путина на саммит ЕС незадолго до 24 февраля 2022 года

https://racurs.ua/n202014-kallas-ostanovila-merkel-kancler-hotela-priglasit-putina-na-sammit-es-nezadolgo-do-24-fevralya.html

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Нова очільниця дипломатії ЄС Кая Каллас у 2021 році, перед початком повномасштабного вторгненням Росії в Україну, завадила тодішній канцлерці Німеччини Ангелі Меркель запросити диктатора рф владіміра путіна на саміт лідерів Європейського Союзу в Брюсселі.

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Тоді премʼєрка Естонії Каллас наголосила, що путіну не можна довіряти і його не можна ні умиротворювати, ні задобрювати, пише Politico.

1 грудня Каллас стала верховним представником ЄС із закордонних справ і політики безпеки, що зробило її головним дипломатом блоку. Каллас має репутацію однієї з найзапекліших представниць європейської політики, що виступають проти рф.

Якщо ви запитаєте Каллас, де знаходиться Африка, вона може сказати вам, що це на південь від росії", — цитує Politico іронію високопоставленого європейського дипломата.

Видання так описало події літа 2021 року: