Россияне активизируют штурмы на Запорожском направлении и пытаются прорваться на Днепропетровщину

https://racurs.ua/n202013-armiya-rf-aktiviziruet-shturmy-na-zaporojskom-napravlenii-i-pytautsya-prorvatsya.html

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Росіяни активізують штурми на Запорізькому напрямку та намагаються прорватися до Дніпропетровщини.

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Про це 9 грудня повідомив речник Сил оборони півдня Владислав Волошин.

За словами речника, протягом останніх двох тижнів ворог інтенсивно проводить штурмові операції малими групами у Времівському секторі.

Щодня фіксують до 30 атак із застосуванням танків та броньованої техніки.

Противник прагне посилити тиск і змінити ситуацію на свою користь, — сказав Волошин.

За його словами, армія рф вже кілька тижнів готується до ведення штурмових дій.

Вже протягом двох тижнів противник дуже активізував саме штурмові дії малими групами на Времівському напрямку. Щодня там відбувається 25, а то й 30 штурмових дій. Противник застосовує і танки, і бойові броньовані машини, — сказав Волошин.

За даними української розвідки, подібна підготовка зараз ведеться і на Оріхівському напрямі. Там московити намагатимуться повернути під свій контроль те, що втратили під час українського контрнаступу у 2023 році — Роботино — і вийти в Оріхове, щоб перерізати логістичні шляхи українському угрупованню військ, яке зараз знаходиться на сході Запорізької області.