Второй день подряд в Харькове неизвестные взорвали взрывчатку возле полиции

https://racurs.ua/n202012-vtoroy-den-podryad-v-harkove-neizvestnye-vzorvali-vzryvchatku-vozle-policii.html

Ракурс

Другий день поспіль у Харкові невідомі підривають вибухівку біля поліцейського відділку.

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Зокрема, 9 грудня вибух пролунав у Холодногірському районі. Внаслідок детонації пошкоджені вікна будівлі, обійшлося без постраждалих.

Нагадаємо, що 8 грудня вибухівка здетонувала біля центрального входу до відділку поліції у Слобідському районі.

За останні місяці в Україні затримали декілька людей, які підривали вибухівку біля поліцейських відділків. Виконавців вербували російські спецслужби.

9 грудня Служба безпеки України затримала ще одного ворожого інформатора у Харкові. Ним виявився 60-річний ексохоронець комерційних об'єктів, який вирішив стати коригувальником російських спецслужб.

За матеріалами справи, фігурант мав навести вогонь по одному із українських військових об'єктів, що розташований поруч із його будинком. Щоб скоригувати удар рашистів, інформатор зробив декілька фото із вікна власної квартири та месенджером відправив їх своєму російському куратору.

Наступні фотозвіти з видом на базу ЗСУ інформатор мав зробити вже після ворожого обстрілу: для визначення точки влучання та наслідків можливого «прильоту».