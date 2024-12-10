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Ракурс
У школах на ТОТ закривають їдальні, фото: «Арт-Декоро»

У більшості шкіл на ТОТ не працюють їдальні через брак поварів — ЦНС

10 гру 2024, 08:46
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Більшість шкіл на тимчасово окупованих територіях України замкнули свої їдальні — через брак персоналу, який би міг готувати для дітей.


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Про це повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

Це стосується міських закладів освіти. Щодо шкіл у сільській місцевості — то тут харчоблоки не працювали від часу приходу «руського міра», — вказано в повідомленні.

Зазначається, що окупанти намагаються вирішити цю проблему за рахунок студентів — їм додали години так званих практичних занять і «практику» молоді доводиться проходити у школах.

Варто додати, що, за повідомленнями прес-служби Луганської ОВА, російські загарбники вкотре перенесли виплату заборгованості вчителям та співробітниками низки інших бюджетних організацій, котрі протягом 2014−2015 років у так званій «лнр» фактично «працювали на благо „молодої республіки“ на безоплатній основі».

Зазначається, що про початок погашення боргів оголосили ще в серпні 2023 року та розробили відповідний нормативно-правовий акт.

Однак вже в грудні 2024-го визнали попередній анонс хибним. Мовляв, виплаті коштів заважають деякі юридичні обставини. Все життя чекали на росію, на кошти — лише 10 років. Почекають ще, — зазначають в ОВА.

Джерело: Ракурс


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