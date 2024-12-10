У школах на ТОТ закривають їдальні, фото: «Арт-Декоро»

https://racurs.ua/ua/n202017-u-bilshosti-shkil-na-tot-ne-pracuut-yidalni-cherez-brak-povariv-cns.html

Ракурс

Більшість шкіл на тимчасово окупованих територіях України замкнули свої їдальні — через брак персоналу, який би міг готувати для дітей.

.

Про це повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

Це стосується міських закладів освіти. Щодо шкіл у сільській місцевості — то тут харчоблоки не працювали від часу приходу «руського міра», — вказано в повідомленні.

Зазначається, що окупанти намагаються вирішити цю проблему за рахунок студентів — їм додали години так званих практичних занять і «практику» молоді доводиться проходити у школах.

Варто додати, що, за повідомленнями прес-служби Луганської ОВА, російські загарбники вкотре перенесли виплату заборгованості вчителям та співробітниками низки інших бюджетних організацій, котрі протягом 2014−2015 років у так званій «лнр» фактично «працювали на благо „молодої республіки“ на безоплатній основі».

Зазначається, що про початок погашення боргів оголосили ще в серпні 2023 року та розробили відповідний нормативно-правовий акт.