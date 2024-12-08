Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Школярів на ТОТ закликають писати доноси, фото: «Вікіпедія»

У школах на ТОТ встановили скриньки для анонімних доносів

8 гру 2024, 18:01
999

В низці шкіл на тимчасово окупованих територіях України російські загарбники встановили скриньки для анонімних доносів.


.

Про це сьогодні, 8 грудня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

Учнів закликають повідомляти про «нелояльних» до окупаційної влади однокласників, чи навіть батьків. Все це відбувається під гаслами «боротьба з екстремізмом». Дітей агітують доносити під час лекцій представників репресивних органів, — вказано в повідомленні.

Зазначається, що всі листи шкільна адміністрація зобовʼязана передавати співробітникам фсб.

Водночас школи й без доносів формують списки нелояльних дітей, які передають в управління окупаційних адміністрацій, — зазначають у ЦНС.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів