У школах на ТОТ встановили скриньки для анонімних доносів

Школярів на ТОТ закликають писати доноси, фото: «Вікіпедія»

https://racurs.ua/ua/n201975-u-shkolah-na-tot-vstanovyly-skrynky-dlya-anonimnyh-donosiv.html

Ракурс

В низці шкіл на тимчасово окупованих територіях України російські загарбники встановили скриньки для анонімних доносів.

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Про це сьогодні, 8 грудня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

Учнів закликають повідомляти про «нелояльних» до окупаційної влади однокласників, чи навіть батьків. Все це відбувається під гаслами «боротьба з екстремізмом». Дітей агітують доносити під час лекцій представників репресивних органів, — вказано в повідомленні.

Зазначається, що всі листи шкільна адміністрація зобовʼязана передавати співробітникам фсб.