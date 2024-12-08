У школах на ТОТ встановили скриньки для анонімних доносів

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Школярів на ТОТ закликають писати доноси, фото: «Вікіпедія»
У школах на ТОТ встановили скриньки для анонімних доносівhttps://racurs.ua/ua/n201975-u-shkolah-na-tot-vstanovyly-skrynky-dlya-anonimnyh-donosiv.htmlРакурс
В низці шкіл на тимчасово окупованих територіях України російські загарбники встановили скриньки для анонімних доносів.
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Про це сьогодні, 8 грудня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.
Учнів закликають повідомляти про «нелояльних» до окупаційної влади однокласників, чи навіть батьків. Все це відбувається під гаслами «боротьба з екстремізмом». Дітей агітують доносити під час лекцій представників репресивних органів, — вказано в повідомленні.
Зазначається, що всі листи шкільна адміністрація зобовʼязана передавати співробітникам фсб.
Водночас школи й без доносів формують списки нелояльних дітей, які передають в управління окупаційних адміністрацій, — зазначають у ЦНС.
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