В школах на ВОТ установили ящики для анонимных доносов

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Школьников на ВОТ призывают писать доносы, фото: «Википедия»
В школах на ВОТ установили ящики для анонимных доносовhttps://racurs.ua/n201975-v-shkolah-na-vot-ustanovili-yaschiki-dlya-anonimnyh-donosov.htmlРакурс
В низці шкіл на тимчасово окупованих територіях України російські загарбники встановили скриньки для анонімних доносів.
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Про це сьогодні, 8 грудня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.
Учнів закликають повідомляти про «нелояльних» до окупаційної влади однокласників, чи навіть батьків. Все це відбувається під гаслами «боротьба з екстремізмом». Дітей агітують доносити під час лекцій представників репресивних органів, — вказано в повідомленні.
Зазначається, що всі листи шкільна адміністрація зобовʼязана передавати співробітникам фсб.
Водночас школи й без доносів формують списки нелояльних дітей, які передають в управління окупаційних адміністрацій, — зазначають у ЦНС.
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