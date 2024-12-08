В школах на ВОТ установили ящики для анонимных доносов

Школьников на ВОТ призывают писать доносы, фото: «Википедия»

https://racurs.ua/n201975-v-shkolah-na-vot-ustanovili-yaschiki-dlya-anonimnyh-donosov.html

Ракурс

В низці шкіл на тимчасово окупованих територіях України російські загарбники встановили скриньки для анонімних доносів.

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Про це сьогодні, 8 грудня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

Учнів закликають повідомляти про «нелояльних» до окупаційної влади однокласників, чи навіть батьків. Все це відбувається під гаслами «боротьба з екстремізмом». Дітей агітують доносити під час лекцій представників репресивних органів, — вказано в повідомленні.

Зазначається, що всі листи шкільна адміністрація зобовʼязана передавати співробітникам фсб.