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Світовий банк надасть Україні 454 млн дол. США
Україна отримає майже півмільярда доларів від Світового банку на охорону здоров’я — Шмигальhttps://racurs.ua/ua/n202018-ukrayina-otrymaie-mayje-pivmilyarda-dolariv-vid-svitovogo-banku-na-ohoronu-zdorov-ya-shmygal.htmlРакурс
Україна отримає 454 млн дол. США від Світового банку для розвитку сфери охорони здоров’я.
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Про це сьогодні, 10 грудня, у своєму Telegram-каналі повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.
«Це підтримає зусилля Уряду щодо пріоритетного фінансування за програмою медичних гарантій», — наголосив він.
За словами Шмигаля:
- гроші будуть надані в межах проекту THRIVE, який спрямований на допомогу в реформуванні системи охорони здоров’я та посиленні її ефективності в умовах війни;
- фінансування програми здійснюється за допомогою Уряду Японії, Світового банку, а також гранту від фонду URTF.
THRIVE є частиною масштабної міжнародної підтримки України, що охоплює також освіту, транспорт, енергетику, агросектор та інші галузі, що постраждали внаслідок російської агресії, — розповів Шмигаль.
Вдячний керівництву Світового банку, Уряду Японії та всім партнерам за важливу та своєчасну підтримку, — додав він.