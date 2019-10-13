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Наслідки тайфуну «Хагібіс», фото: KYODO

Тайфун «Хагібіс» в Японії: щонайменше 18 людей загинули, ще 13 зникли (ФОТО, ВІДЕО)

13 жов 2019, 09:59
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Щонайменше 18 людей загинули через потужний тайфун у Японії.

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Ще 13 людей зникли безвісти, а щонайменше 149 поранено. Про це повідомляє телеканал NHK.

Наразі місцеві чиновники займаються уточненням кількості жертв.

Понад 180 тис. домогосподарств в районі Токіо та прилеглих територіях залишилися без електропостачання.

Японська залізнична компаніяEast Japan Railway Companyповідомляє, що третина поїздів, які використовуються на високошвидкісній лінії Хокуріку-Сінкансен на острові Хонсю, були підтоплені.

Вода потрапила на територію, яка використовується для ремонту чи зберігання високошвидкісних поїздів, після виходу з берегів річки Чікума. Загалом постраждали 10 поїздів, до складу яких входили 120 вагонів.

Наслідки тайфуну «Хагібіс», фото: KYODO

В результаті повністю відновити роботу залізниці на цій ділянці після тайфуну не вдасться.

Прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе заявив, що уряд створює невідкладну робочу групу, щоб отримати повну картину збитків від тайфуну та вжити всіх можливих заходів, щоб врятувати життя людей.

Відповідна нарада чиновників відбулася сьогодні вранці.

За словами прем'єра, окрім особового складу поліції, пожежних підрозділів та берегової охорони, для пошуково-рятувальних операцій були задіяні 27 тис. членів сил самооборони. Він додав, що такі заходи будуть посилюватися у разі необхідності.

Або також зазначив, що молиться за душі тих, хто втратив життя через негоду.

Наслідки тайфуну «Хагібіс», фото: KYODO

Наслідки тайфуну «Хагібіс», фото: Reuters

Наслідки тайфуну «Хагібіс», фото: Reuters

Наслідки тайфуну «Хагібіс», фото: KYODO

Нагадаємо, острову Хонсю тайфун «Хагібіс» досяг 12 жовтня.


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