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Ракурс
Запорізькі рятувальники отримали від Японії сучасну техніку для розмінування, фото: ДСНС

Уряд Японії передав українським рятувальникам новітню машину для розмінування (ФОТО)

30 жов 2024, 22:14
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Запорізькі рятувальники отримали від уряду Японії сучасну техніку для розмінування.


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Про це сьогодні, 30 жовтня, повідомила прес-служба ДСНС.

Новітня машина механізованого розмінування Nikken, створена на базі екскаватора Hitachi ZX160, вже пройшла тестування в реальних умовах, де піротехніки успішно відпрацювали її функції, — вказано в повідомленні.

Зазначається, що:

  • ця 16-тонна машина оснащена 31 «зубом», здатним знищувати міни на глибині до 30 см; екскаваторний тип дозволяє розміновувати до 800 кв. м на годину;
  • броньована кабіна захищає саперів під час роботи.

Дякуємо Уряду Японії, Японському агентству міжнародного співробітництва (JICA) та компанії Nikken за їхню підтримку і посилення наших піротехніків, які очищають кожен клаптик української землі від вибухонебезпечних предметів, — наголосили у ДСНС.

Запорізькі рятувальники отримали від Японії сучасну техніку для розмінування, фото: ДСНС

Джерело: Ракурс


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