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Запорізькі рятувальники отримали від Японії сучасну техніку для розмінування, фото: ДСНС
Уряд Японії передав українським рятувальникам новітню машину для розмінування (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n200754-uryad-yaponiyi-peredav-ukrayinskym-ryatuvalnykam-novitnu-mashynu-dlya-rozminuvannya-foto.htmlРакурс
Запорізькі рятувальники отримали від уряду Японії сучасну техніку для розмінування.
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Про це сьогодні, 30 жовтня, повідомила прес-служба ДСНС.
Новітня машина механізованого розмінування Nikken, створена на базі екскаватора Hitachi ZX160, вже пройшла тестування в реальних умовах, де піротехніки успішно відпрацювали її функції, — вказано в повідомленні.
Зазначається, що:
- ця 16-тонна машина оснащена 31 «зубом», здатним знищувати міни на глибині до 30 см; екскаваторний тип дозволяє розміновувати до 800 кв. м на годину;
- броньована кабіна захищає саперів під час роботи.
Дякуємо Уряду Японії, Японському агентству міжнародного співробітництва (JICA) та компанії Nikken за їхню підтримку і посилення наших піротехніків, які очищають кожен клаптик української землі від вибухонебезпечних предметів, — наголосили у ДСНС.
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