Запорожские спасатели получили от Японии современную технику для разминирования, фото: ГСЧС

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Запорізькі рятувальники отримали від уряду Японії сучасну техніку для розмінування.

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Про це сьогодні, 30 жовтня, повідомила прес-служба ДСНС.

Новітня машина механізованого розмінування Nikken, створена на базі екскаватора Hitachi ZX160, вже пройшла тестування в реальних умовах, де піротехніки успішно відпрацювали її функції, — вказано в повідомленні.

Зазначається, що:

ця 16-тонна машина оснащена 31 «зубом», здатним знищувати міни на глибині до 30 см; екскаваторний тип дозволяє розміновувати до 800 кв. м на годину;

броньована кабіна захищає саперів під час роботи.