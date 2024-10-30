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Запорожские спасатели получили от Японии современную технику для разминирования, фото: ГСЧС
Правительство Японии передало украинским спасателям новейшую машину для разминирования (ФОТО)https://racurs.ua/n200754-pravitelstvo-yaponii-peredalo-ukrainskim-spasatelyam-noveyshuu-mashinu-dlya-razminirovaniya-foto.htmlРакурс
Запорізькі рятувальники отримали від уряду Японії сучасну техніку для розмінування.
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Про це сьогодні, 30 жовтня, повідомила прес-служба ДСНС.
Новітня машина механізованого розмінування Nikken, створена на базі екскаватора Hitachi ZX160, вже пройшла тестування в реальних умовах, де піротехніки успішно відпрацювали її функції, — вказано в повідомленні.
Зазначається, що:
- ця 16-тонна машина оснащена 31 «зубом», здатним знищувати міни на глибині до 30 см; екскаваторний тип дозволяє розміновувати до 800 кв. м на годину;
- броньована кабіна захищає саперів під час роботи.
Дякуємо Уряду Японії, Японському агентству міжнародного співробітництва (JICA) та компанії Nikken за їхню підтримку і посилення наших піротехніків, які очищають кожен клаптик української землі від вибухонебезпечних предметів, — наголосили у ДСНС.
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