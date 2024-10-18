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Украина получила первый GCS 200 от Швейцарии, фото: МВД

Швейцария передала украинским спасателям спецавтомобиль для разминирования (ФОТО)

18 окт 2024, 12:53
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Уряд Швейцарії на Конференції з протимінної діяльності в Україні передав ДСНС перший із трьох спеціалізованих автомобілів GCS 200.


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Про це сьогодні, 18 жовтня, повідомила прес-служба ДСНС.

Зазначається, що до кінця цього року Україна отримає ще один автомобіль від швейцарських партнерів, а у 2025 році — третій.

На початку минулого року в системі органів МВС України не було жодної машини механізованого розмінування. Сьогодні, завдяки підтримці міжнародних партнерів, передано вже 68 таких одиниць техніки, — зазначили у МВС.

У відомстві наголошують, що з початком експлуатації цих машин кількість поранень саперів зменшилась у п’ять разів.

Україна отримала перший GCS 200 від Швейцарії, фото: МВС

Источник: Ракурс


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