Украина получила первый GCS 200 от Швейцарии, фото: МВД

https://racurs.ua/n200350-shveycariya-peredala-ukrainskim-spasatelyam-specavtomobil-dlya-razminirovaniya-foto.html

Ракурс

Уряд Швейцарії на Конференції з протимінної діяльності в Україні передав ДСНС перший із трьох спеціалізованих автомобілів GCS 200.

.

Про це сьогодні, 18 жовтня, повідомила прес-служба ДСНС.

Зазначається, що до кінця цього року Україна отримає ще один автомобіль від швейцарських партнерів, а у 2025 році — третій.

На початку минулого року в системі органів МВС України не було жодної машини механізованого розмінування. Сьогодні, завдяки підтримці міжнародних партнерів, передано вже 68 таких одиниць техніки, — зазначили у МВС.

У відомстві наголошують, що з початком експлуатації цих машин кількість поранень саперів зменшилась у п’ять разів.